Türkiye'de ilk: Mansur Yavaş, 'atık kâğıt işçileri'ni resmî olarak tanıdı; 800 aileye nakdi yardım sağladı

T24 Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'atık kâğıt işçilerini' resmi olarak tanıyarak kayıtları yapılan 800 aileye nakdi yardım yaptı.

Atık Kâğıt İşçileri/Geri Dönüşüm İşçileri Derneği, resmi Twitter hesabınlarından yaptığı duyuruda, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yıllardır kentlerimizde çalışan, çalıştıkları kabul edilmeyen, vergi alınan fakat iş tanımına gelince yok sayılan "atık kâğıt işçilerini", bugün resmi olarak tanımış ve kayıtlarını yaptığımız 800 aileye nakdî yardımda bulunmuştur" açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Mansur başkanın yapmış olduğu sadece rutin bir nakit yardımı değil, yasalarca varlığı kabul edilmeyen esasında bir iş alanı olan kâğıt toplayıcılığının da bu şekilde tanınmasıdır. Bu, geçmişten günümüze Türkiye'de bir ilktir! İlki başaran da Ankara BB'si ve Mansur başkandır!

Ankara'da virüsten kaynaklı kâğıt toplama faaliyeti yapılamadığı sürece de Ankara BB'si diğer meslek gruplarına yaptığı destekler gibi, atık kâğıt İşçilerine de maddi ve günlük iaşe desteğine düzenli olarak Zabıta Daire Başkanlığı ve ilgili Zabıta Müdürlüğü ile devam edecektir.

Bugüne kadar da toplam: 84.960 iaşe ve binlerce erzak, Atık kâğıt İşçilerine ve ailelerine sorunsuz dağıtılmıştır. Bir elin verdiğini diğer el görmesin kavlinin vücut bulmuş halidir. Ayrıca sessiz/sedasız ve gösterişsiz bir "Halkçı Belediyecilik" örneğidir Ankara'da olanlar.

Bu anlamda yapılan ve devam eden her şey için emeği geçen herkese, Ankara BB çalışanlarına, Zabıta Daire Başkanlığına ve Sayın Başkanımıza, Ankara sokaklarının emekçileri olan Atık kâğıt İşçilerini resmi olarak tanıdığı için çok teşekkür ederiz. Saygılarımızla..."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 22 Mart'ta Koronavirüs tedbirleri kapsamında kâğıt toplayıcılığı yapmayı yasaklamış, işçilere Barınma Evi’nde konaklama imkânı ve gıda temini sağlanacağını açıklamıştı.