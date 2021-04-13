Türkiye'de ilk kez kripto paraya haciz konuldu

Türkiye'de 5 milyondan fazla kişi kripto para borsasında yatırım yapıyor. Ve ilk defa bir kripto paraya haciz konuldu. 60 bin lira değerindeki kripto para hesabı bloke edildi.



Avukat Tevfik Kerem Bilen, Türk hukukunda şu an konuya ilişkin bir düzenleme olmadığını belirterek, "Fakat icra müdürlüklerine teknik alt yapı sağlanırsa elektronik cüzdan verilirse bu mümkün olur kanaatindeyim. Daha önce kripto para borsasında TL hesabının haczedildiğini görmüştük. Ancak bu kez ilk defa bir kripto para haczedildi." diye konuştu.

CNNTürk'ün haberine göre; paranın el konulduğu süre ile icra dairesine ödeneceği zamanki değerinin tartışma konusu olduğuna işaret eren Avukat Bilet, "Diyelim ki müvekkilim icra dairesine bu parayı ödedi. Bloke kalktığında ya bu paranın değeri o günkü değerinden düşmüş olursa aradaki zararı kim karşılayacak? Buradaki tartışma konusu bu.

Zararı kim karşılayacak? Kripto para borsası mı, alacaklı mı, icra müdürlüğü mü? Bunların hepsi kripto paralara karşın yasal düzenleme söz konusu olmadığı için tartışma konusu." ifadelerini kullandı.