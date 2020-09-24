Türkiye'de ilk defa bütün kamu araçları siren çalıp maske ve mesafe uyarısı yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye’de ilk kez 112, polis, jandarma, zabıta ve yunus ekipleri siren çalıp anons yaparak maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. İlçe protokolü ise sokak sokak gezerek vatandaşlardan tedbirlere uyulmasını istedi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü'nün talimatıyla Koronavirüs tedbirleri kapsamında görevli olan tüm kurumların ekipleri şehrin merkezinde bir araya geldi. Tedbirler kapsamında İnegöl'ün en işlek caddesinde Emniyet, Jandarma, 112 ve Zabıta ekipleri araçlarıyla sokak sokak gezerek vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıp anons yaptılar.

Tüm ekipleri bir arada gören İnegöllüler meraklı gözlerle olan biteni izledi. Ekipler ilçenin ana cadde ve sokaklarında uyarılarda bulunurken, Kaymakam Görücü, Jandarma Komutanı Ferruh Mağden, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, Hastane Başhekimi Hayrettin Göçmen ile birlikte sokaklarda denetimlerde bulundular. Yapılan denetimlerde işyerleri de tek tek denetlendi.