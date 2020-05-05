Türkiye'de futbolun kaderi bugün belli oluyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ara verilen Türkiye futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun kaderi bugün (5 Mayıs Salı) yapılacak toplantıda belirlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte bugün saat 15.00'te bir toplantı gerçekleştirecek.



19 Mart'ta Koronavirüs pandemisi nedeniyle askıya alınan Süper Lig, TFF 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Lig ile Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) kaderi bugün yapılacak toplantıdan çıkacak karara göre şekillenecek.

TFF ve Kulüpler Birliği heyetinin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda liglerin ne zaman başlayacağı, biteceği ve maçların hangi şartlarda, mekanlarda oynanacağına yönelik potansiyel bir takvim belirlenirken, bu takvimin uygun olup olmadığı ve maçların oynanmasının risk teşkil edip etmeyeceğine yönelik son karar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerine göre verilecek.

Ligler haziran ayı ortasında başlayabilir

TFF; Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerinden olumlu yanıt alması halinde Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'i kaldığı yerden oynatmaya başlayacak.



Haziran ayının ortasında liglerin başlaması planlanırken, sadece hafta sonlarında maç oynayarak sezon temmuz ayının sonunda sona erecek. Sezon normal formatında (ev sahibi - deplasman) devam edecek ve kulüpler Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ne uygun hareket edecek.

2. ve 3. lig takımları sezonu tamamlamak istemiyor

TFF 2’nci Lig ve 3’üncü Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, alt lig kulüplerinin Koronavirüs nedeniyle çok etkilendiğini ve 2’nci ve 3’üncü Lig’de kalan 6 haftanın tamamını oynamak istemediklerini açıkladı.