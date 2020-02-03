Türkiye'de enflasyon AB ortalamasının 7 katından daha yüksek

Türkiye'de 2020'nin ilk ayında enflasyon yüzde 1,35 artarak yıllık bazda yüzde 12,15 oldu. Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında ise Türkiye'de enflasyon Avrupa Birliği (AB) ortalamasının 7 katından daha yüksek. 2019 yılının sonunda Türkiye'de enflasyon yüzde 11,8 olurken AB'de yüzde 1,6 olarak kayıtlara geçti.

Euronews'in haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2020'nin ilk ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,35 artarak yıllık bazda yüzde 12,15 oldu.

AB İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre 2019 sonunda 28 AB ülkesinde yıllık enflasyon yüzde 1,6, Euro bölgesini oluşturan 19 ülkede ise yüzde 1,3 oldu. Bu oranlar Aralık 2018 ile Aralık 2019 arasındaki değişimi gösteriyor.

AB'de en yüksek enflasyon Macaristan ve Romanya'da

AB ülkelerinde en yüksek enflasyon yüzde 4,1 ile Macaristan'da. Bu ülkeyi diğer Doğu Avrupa ülkeleri Romanya (yüzde 4), Çekya (yüzde 3,2) izliyor. Bunların arkasından Slovakya (yüzde 3,2), Bulgaristan (yüzde 3,1) ve Polonya (yüzde 3) geliyor.

Diğer bazı ülkelerde ise 2019'un sonunda yıllık enflasyon şöyle oldu: Hollanda (yüzde 2,8), Avusturya (yüzde 1,8), Fransa (yüzde 1,6), Almanya (yüzde 1,5) İngiltere (yüzde 1,3) ve Yunanistan (yüzde 1,1).

Türkiye'de enflasyon AB'nin 7 katından daha yüksek

2019 yılı sonundaki enflasyon karşılaştırıldığında Türkiye'deki enflasyon AB'nin 7,3 katı oldu. Türkiye'deki enflasyon, Avrupa'daki en yüksek oran olan Macaristan'ın (yüzde 4,1) neredeyse 3 katına eşit.

Eurostat'a veriler her ülkenin ulusal istatistik ofisleri tarafından sağlanıyor.