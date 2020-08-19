Türkiye'de en ucuz sıfır otomobil 107 bin TL'den başlıyor, işte en uygun araçlar

Her geçen gün yükselen otomobil fiyatları, özellikle sıfır kilometre otomobil sahibi olmayı zorlaştırıyor.

Türkiye pazarında sıfır kilometre otomobil sahibi olmak için ayrılması gereken en düşük bütçe 107 bin TL'den başlıyor. Akşam'da yer alan habere göre, Tofaş Bursa fabrikasında üretilen Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Easy, kampanyalı olarak 106.900 TL fiyatıyla ülkemiz pazarında şu anda satılan en uygun fiyatlı sıfır kilometre otomobil unvanını taşıyor.

Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı otomobillerin ortak özelliği, yerli üretim, benzinli motorlu, manuel şanzımanlı ve en alt donanım paketlerine sahip olması olarak sıralanıyor.



Aynı modelin, bir üst donanım paketi tercih edilmesi durumunda bile çıplak fiyatı, dolayısıyla ÖTV baremi yükseldiği için fiyat anında tırmanıyor. Bazen çok küçük bir donanım eklenmesi bile anahtar teslimi fiyatı aşırı derecede yükseltiyor.

Türkiye'de satılan en ucuz fiyatlı sıfır otomobiller

Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy: 106.900 TL

Fiat Panda 1.2 69 HP Urban: 110.900 TL

Renault Clio (eski) Joy 0.9 TCe 90 HP: 119.900 TL

Renault Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 HP: 127.100 TL

Renault Symbol Joy 0.9 TCe 90 HP: 131.900 TL

Dacia Sandero Stepway 90 by Easy-R: 141.500

Dacia Duster 1.0 Tce Confort: 156. 900

Hyundai i10 5 Jump (Benzinli) 131.950

Nissan Micra 1.0 IG-T Düz vites Visia: 156.600-

Toyota Corolla 1.6 lt Vision: 161.800

Toyota C-HR 1.2 Turbo: 192.500

Suzuki Swift 1.2 LGAT: 176. 900

Honda Civic Sedan 1.6 benzin: 194.000.