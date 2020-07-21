Türkiye’de emeklilerin neredeyse yarısının aldığı maaş, asgari ücretin altında kalıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, emeklilerin neredeyse yarısına denk gelen 4 milyon 179 bin 840 emeklinin, asgari ücretin altında bir maaş aldığını, 2018’de emeklilerin yüzde 11.96’sı asgari ücretin altında gelire sahipken bu oranın, son iki yılda yüzde 50’ye dayandığını söyledi. Özel, Emeklilerimiz, İktidar partisi eliyle açlığa ve yoksulluğa mahkûm edildiler" dedi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın aktardığına göre Özel’in, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın son verilerini kullanarak yaptığı çalışmaya göre emeklilerin yüzde 49.31’inin asgari ücretin altında bir geliri bulunuyor. Bu veriler, 4 milyon 179 bin 840 emeklinin maaşının asgari ücretin altında olduğunu gözler önüne serdi.