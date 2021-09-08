Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, Türkiye'de elektrik motorlu ve hibrit araç satışı 4 kat arttı.

ODD'nin verilerine dayanarak paylaşılan istatistiklere göre 2021 yılında şu ana kadar 1.196 adet elektrik motorlu otomobil satışı gerçekleşti. Aynı dönemde gerçekleşen hibrit araç satış miktarı ise 32 bin 885 olarak kayıtlara geçti. Böylelikle toplamda 34 bin 81 adet elektrikli veya hibrit araç satılmış oldu. Bu rakam, geçtiğimiz yılın sonunda 22 bin 272 olarak kayıtlara geçmişti.



Ortaya çıkan istatistikler, 2021 yılında gerçekleşen elektrik motorlu araç satışlarının yüzde 436,3 yükseldiğini ortaya koyuyor. Hibrit motorlu araçlardaki satış miktarı ise yüzde 218,8 arttı. Ancak buna rağmen elektrikli ve hibrit motorlu araçların piyasadaki yeri istenen seviyede değil. Zira 2021 yılında elektrikli araç satışları, tüm araç satışlarının yüzde 0,3'ünü, hibrit araç satışları ise tüm satışların yüzde 8,4'ünü kapsadı. Genel duruma bakıldığında araçların yüzde 65,7'i benzinli, yüzde 20,6'sı dizel, yüzde 4,9'u ise otogazlıydı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre 2021'in ilk 8 ayında gerçekleşen toplam araç satış miktarı, 501 bin 4 oldu. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3'lük artış anlamına geliyor. Bu satışların 391 bin 392 tanesi otomobil, 109 bin 612 tanesi ise hafif ticari araç olarak kayıtlara geçti.