Türkiye'de de denenen Koronavirüs aşısı CoronaVac'ın Brezilya'daki denemeleri yeniden başladı

Anvisa, bu karar alındığında gönüllünün ölüm nedeniyle ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmadığını, ancak denemeleri yürüten Butantan biyomedikal merkezinden edinilen bilgiye göre ölümün intihar olarak kayıtlara geçtiğini ve aşıyla ilgili olmadığını belirtti.

Kurumdan yapılan açıklamada, yeni veriler ışığında, aşı çalışmalarına yeniden başlanmasına izin verildiği belirtilerek, "Askıya almanın söz konusu ürünün kalitesi, güvenliği ve etkisi ile ilgili bir sorun olduğu anlamına gelmediği" ifade edildi.

Sinovac adlı Çin şirketi tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı Türkiye, Çin ve Endonezya'da da deneniyor.

Denemeler neden askıya alındı?

Brezilyalı yetkililer, 29 Ekim'de meydana gelen "ciddi bir ters etki" nedeniyle aşı denemelerini askıya aldıklarını açıklamıştı. CoronaVac adlı aşının denemeleri son aşamaya gelmişti.

Sağlık alanındaki düzenleyici kurum olan Anvisa, "ters etkinin" ne olduğuna ilişkin ayrıntı vermemişti.

Brezilya'daki denemeleri gerçekleştiren Butantan adlı tıbbi araştırma enstitüsünün başkanı Dimas Covas, yerel medyaya denemelerin bir ölüm nedeniyle askıya alındığını söyledi. Ancak Reuters haber ajansına göre Covas, ölümün aşıyla bağlantısı olmadığında ısrar etti.

Aşı denemeleri zaman zaman askıya alınabiliyor. Eylül'de İngiltere'de de bir gönüllüde görülen ters etki nedeniyle başka bir Covid-19 aşısının denemeleri askıya alınmıştı. AstraZenaca ve Oxford Üniversitesi düzenleyici kurumun onayıyla birkaç gün sonra denemelere devam etmişti.

Sinovac'tan konuyla ilgili açıklama yapmamıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tercihinin AstraZeneca'nın aşısı olduğunu söylemiş, Çin'de geliştirilen Covid-19 aşısını satın almayacaklarını belirtmiş ve askıya alma haberini "zafer" olarak nitelemişti.

Anvisa, askıya almanın siyasi bir karar olmadığını açıkladı.

Brezilya koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri oldu. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ABD ve Hindistan'ın ardından en fazla teyitli vakanın görüldüğü üçüncü ülke Brezilya.