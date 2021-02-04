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Koronavirüs

Türkiye'de Covid-19 aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu geçti

04 Şubat 2021 21:57

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde Çin menşeli CoronaVac aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu aştı.

Covid-19CoronavacKaç kişi aşı olduKaç kişi aşılandı
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