‘Türkiye’de Caz’ belgeseli Uluslararası Caz Günü kapsamında erişime açıldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, bu yıl 23’üncü kez gerçekleştirilecek olan İstanbul Caz Festivali kapsamında her yıl 30 Nisan’da kutlanan Uluslararası Caz Günü’ne özel iki etkinlik düzenliyor.

Kültür Servisi'nde yer alan habere göre UNESCO tarafından 2011 yılında ilan edilen Uluslararası Caz Günü için hazırlanan etkinlikler kapsamında “Türkiye’de Caz” belgeseli, İKSV’nin YouTube kanalı üzerinden erişime açıldı. Belgesel iki ay boyunca izlenebilecek.

Batu Akyol’un yönetmenliğinde çekilen belgeselde, caz müziğinin ve müzisyenlerinin Türkiye’deki durumunu, gelişim evreleri ve etkileşimleri Türkiye’nin tarihiyle paralel olarak inceleniyor. Belgeselde İKSV arşivinden kayıtlar da yer alıyor.

“Türkiye’de Caz” belgeselinin ilkgösterimi 2013 yılında, 20. İstanbul Caz Festivali’nde yapıldı.

Vikimaraton: Türkiye’den Caz Müzisyenler

Uluslararası Caz Günü için hazırlanan bir diğer etkinlik ise Türkçe Vikipedi’deki Türkiye’den caz müzisyenlerine ait sayfaları artırmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenecek olan Vikimaraton.

Katılımcılar, Vikipedi Türkiye editörlerinin vereceği eğitimle Vikipedi sayfaları oluşturmanın püf noktalarını öğrendikten sonra İKSV arşivinden seçilen fotoğrafları müzisyenlerin sayfalarına ekleyecekler.

“Vikimaraton: Türkiye’den Caz Müzisyenler” başlıklı çevrimiçi etkinlik, yarın 16.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.