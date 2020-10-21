Türkiye'de çalışanların yüzde 64'ü işini kaybetmekten endişe ediyor

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 27 ülkede yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de önümüzdeki 12 ay içerisinde işini kaybetme korkusu olanların oranı yüzde 64’e çıkıyor.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) adına yürütülen yeni bir araştırmaya göre, çalışan yetişkinlerin yarısından fazlası (yüzde 54) önümüzdeki 12 ay içinde işlerini kaybedeceklerinden korkuyor. 27 ülkede yapılan ankete göre, Türkiye'de ise her üç çalışanın ikisi endişeli olduğunu dile getiriyor.

Araştırma şirketi Ipsos'un 27 ülkeden 12 bin çalışanla yaptığı araştırmaya göre, işini kaybetme korkusu yaşayanların yüzde 17'si “çok endişeli”, yüzde 37'si ise “biraz endişeli” olduğunu ifade ediyor.

Yüzde 19 çok endişeli

Yapılan ankete göre, Türkiye'de ise çalışanların yüzde 64'ü işini kaybetme endişesi korkusu yaşıyor. Bu oranla Türkiye, 27 ülke arasında endişenin en yüksek olduğu 8'inci ülke.

Araştırmaya göre, Türkiye'de çalışanların yüzde 19'u “çok endişeli”, yüzde 45'i “biraz endişeli” olduklarını ifade etti. Çalışanların yüzde 26'sı “çok endişeli olmadıklarını”, yüzde 10'u ise “hiç endişe duymadıklarını” söyledi.

Almanya'da ankete katılanların sadece yüzde 26'sı önümüzdeki 12 ayda işini kaybetme korkusu yaşarken, endişenin en az olduğu diğer ülkeler arasında İsveç (yüzde 30), Hollanda (yüzde 36) ve Amerika Birleşik Devletleri (yüzde 36) yer alıyor.