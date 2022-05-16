Türkiye'de böyle; Hollanda'da böyle!

Getir, teslimat hizmeti veren şirketlerin dağıtım merkezlerinin, şehrin estetik görüntüsünü bozması üzerine gelen tepkilerin ardından, Rotterdam'da bulunan deposunu, bir sanat galerisine çevirdi.

Webtekno'nun haberine göre, mahallelerdeki depoları için yeni bir pilot uygulamaya başlayan firma, eski görünümlü depoları sanat galerisi haline getirmeye başladı. Ancak bu atılım, mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre mahalle sakinleri, Getir deposunun görünümünden memnun değildi. Şirket, sanatçılara eserlerini sergilemeleri için onlara alan vererek mağazalarının vitrinlerine de yeni bir görüntü vermiş oldu.

Türkiye'deki depolarının görüntüleri dikkat çekti

Şirket, Rotterdam deposunu sanat galerisine dönüştürürken, yerli depolarının görüntüleri ise dikkat çekti. Şirketin, İstanbul'daki Ümraniye deposu şu şekilde: