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Yaşam

Türkiye de Blackberry için alarma geçti

Güvenlik gerekçesiyle yasaklanması gündeme gelen BlackBerry telefonlarına karşı Türkiye de hareket geçti.

23 Ağustos 2010 03:00

T24- Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Lübnan ve Hindistan'da güvenlik gerekçesiyle yasaklanması gündeme gelen BlackBerry telefonlarına karşı Türkiye de hareket geçti.


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) sürdürdüğü incelemenin sonucuna göre Türkiye, BlackBerry markasının sahibi Research In Motion'ı (RIM) Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde olduğu gibi güvenlik protokolü yapmaya zorlayacak.


RIM, Suudi Arabistan'la Suudi yetkililere BlackBerry Messenger haberleşmesinin içeriğini istedikleri zaman görebilmesine olanak tanıyan bir protokol imzalamıştı. Şirket, Hindistanlı yetkililerle biraraya gelmiş ancak bir sonuca varamamıştı.


Türkiye ile RIM arasında imzalanması beklenen özel güvenlik protokolünün milletvekillerinin yanı sıra kamu personelini de kapsayacağı tahmin ediliyor. Hazırlanacak protokolde iki konu gündeme gelecek.


İlki devlet yetkililerinin ve kamu kurumlarının kullanımıyla ilgili özel güvenlik önlemleri ve veri akış trafiğinin düzenlenmesi, ikincisi ise terörist örgütlerin haberleşme trafiğinin takibi. Güvenlik önceliğine göre şirketin ne gibi tedbir alacağının üzerinde durulacak.


Gerekirse sunucuların Türkiye'ye taşınması ve Türkiye'ye özel bir güvenlik yazılımı hazırlanması talep edilecek. Bu konuda Türkiye'de hizmet veren GSM operatörlerinden de destek istenecek.

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