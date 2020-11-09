Türkiye’de bir ilk: Konya’da kasaplar salı günleri kapalı olacak

Konya Kasaplar Odası'nın aldığı kararla Konya'daki tüm kasap esnafı salı günü tatil yapacak. Kararı esnaflar arasında yaptıkları anket sonucu aldıklarını söyleyen Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu, “Bu kararı almamızda esnafımız talepleri çok etkili oldu. Çünkü onlar çok yoğun bir mesai içerisinde çalışıyordu" dedi.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, Konya Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu pandemi nedeniyle kasap esnafının bu yıl zor bir dönem geçirdiğini dile getirdi.

Ekonomik nedenlerin de bu kararda etkisi olduğunu söyleyen Balbaloğlu, "İşverenler iş yerlerinden bir saat ayrılamıyor. Ailelerimize vakit ayırma imkanı bulduk. Evdeki küçük çoçuğum bile buna sevinir oldu. Türkiye'de kasaplar olarak Konya'da bunu biz gerçekleştirdik. Türkiye Kasaplar Platformu'nda çok olumlu yorumlar geldi. Türkiye'ye örnek olmasını umuyoruz” şeklinde konuştu.