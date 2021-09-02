Türkiye'de bir ilk; Galatasaray, NFT koleksiyonunu halka arz ediyor

Galatasaray, Türkiye'nin ilk spor kulübü tarihi NFT koleksiyonunu piyasaya sürecek. Sarı-Kırmızılılar, kulübün kurucusu ve bir numaralı üyesi Ali Sami Yen NFT koleksiyonu ile başlayarak, sezon boyunca kulüp tarihinin önemli olaylarını vurgulayan bir koleksiyonu piyasaya sürüyor. 1 Ekim tarihinde arz edilecek ilk NFT koleksiyonunu takiben, sezon boyunca kulübe bağlı önemli tarihlerde altı koleksiyon daha arz edilecek.

Tüm dünyada kulüplerin ve futbol efsanelerinin hikayelerini görsel ve özel video içeriklerle hayranlarıyla paylaştığı ve onları tarihlerinin en değerli anlarını dijital ortamda toplamaya davet ettiği yeni bir NFT konsepti yaratan Shirtum ve blockchain teknolojisi ile sporu bir araya getiren Capital Block iş birliği ile piyasaya arz edilecek Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu, Türkiye’de piyasaya sürülen ilk spor kulübü tarihi NFT koleksiyonu olma özelliğinin yanı sıra, dünyada da ilklerden biri olacak.

İlk bölümü 1 Ekim'de arz edilecek olan ve Legendary, Mythical ve Iconic bölümlerinden oluşacak olan Ali Sami Yen NFT Koleksiyonunda, her NFT'nin arkasında ilgili görsel ile özel video içeriği olacak ve bölüme bağlı olarak içerikler farklılaşacak. Her bir drop, nadirliğine bağlı olarak farklı değerlere sahip olacak.

Ali Sami Yen Koleksiyonuna dahil aşağıdaki NFT'lerin arz tarihleri ise şöyle:

Legendary: 1 Ekim 2021

Mythical: 8 Ekim 2021

Iconic: 15 Ekim 2021