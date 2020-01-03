Türkiye’de bir ilk: Avcılar Belediyesi’ne açık kimlikli trans kadın şoför

Trans aktivist Niler Albayrak Avcılar Belediyesi’nde şoför olarak işe alındı.

Niler Albayrak gelişmeyi kaosGL.org’a değerlendirdi.

Türkiye’de ilk defa açık kimlikli bir trans kadının belediyede şoför olarak işe alındığını belirten Albayrak, “Pazartesi günü görevime başlıyorum. Çok mutluyum. Eski bir seks işçisiyim ancak artık seks işçisi olmak istemiyorum diyordum. CHP çatısı altında 5 yıldır mücadele ediyorum, ilklerin kadını oldum. Belki gelecek dönem milletvekili olacağım, geri çekilmek yok… Translara ‘mücadeleden vazgeçmeyin’ demek istiyorum. Mücadele etmeden hiçbir kazanım olmuyor, bunu unutmamak lazım” dedi.

Bu ilk, ilk değil

Albayrak daha önce Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Avcılar İlçe örgütünün yöneticisi, 2015’te İstanbul üçüncü seçim bölgesinden milletvekili aday adayı ve 2017’de de Merkez Mahallesi’nin delegesi seçilerek Türkiye’de ilklere imza atmıştı.