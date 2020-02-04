Türkiye'de beş yılda 523 kez izinli define aradılar

Türkiye genelinde 2014 ile 2019 arasındaki beş yılı kapsayan sürede 523 define araması yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre bu aramalarda define olarak nitelendirilecek herhangi bir bulguya rastlanmadı.

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in, Maraş’ta eski Ermeni ve Yahudi yerleşkesinde yapılan izinli define kazısını Meclis gündemine taşımasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy iddialara cevap verdi.

Tuma Çelik’in soru önergesini cevaplayan Bakan Ersoy, söz konusu bölgede define olduğuna dair herhangi bilgi ve belge bulunmadığını, kazıyı yapan arkeolog Hatice Kılıçaslan’ın ise gerekli izinleri alarak arama gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye genelinde 2014 ile 2019 arasındaki beş yılı kapsayan sürede 523 define araması yapıldığını aktaran Bakan Ersoy, bu çalışmalarda define olarak nitelendirilebilecek herhangi bir bulguya rastlanmadığını söyledi. Bakan Yılmaz ayrıca Maraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 305 tescilli taşınmaz kültür varlığı yapısı bulunduğunu fakat yapılar içerisinde tescilli kilise ya da sinagog olmadığını bildirdi.

Çelik: Definecilik yasaklanmalı

bianet'ten Hikmet Adal'ın haberine göre soru önergesine verilen cevabı değerlendiren HDP’li Çelik, hemen her gün kaçak definecilerin kültürel varlıklara verdikleri zararlara ilişkin haberleri gazetelerden okuduklarını dile getirerek şöyle konuştu:

“Çok sayıda kültürel miras yapısı, pervasızca tahrip ediliyor. Kaçak defineciliğinin pervasızca nasıl yayıldığının en önemli örneklerinden biri de bugün hiç kimsenin alana girişine izin verilmeyen, Diyarbakır Sur ilçesinde sokağa çıkma yasaklarının olduğu bölgede dahi defineciler yapılarda kaçak kazılar yapabilmiş ve yapıları tahrip edebilmiştir.

“Gümüşhane’deki Dipsiz Göl bunun en yakın örneklerinden biridir. Definecilik tamamen yasaklanmalıdır. Kaçak defineciliğin cezası arttırılmalıdır.

“Maraş’ta devlet gözetimi altında ‘Yahudi Mahallesi ve Ermeni Yerleşkesi’ denilerek kazı yapıldı. Yahudi mahallesi olduğu biliniyor ama tescilli yapı yok.

"Bakan kilise ve sinagog yok diyor ama..."

“Bakanlık cevabında, Maraş’ta 305 tescilli yapı olduğunu söylüyor ancak bu yapılar arasında hiç kilise ve sinagog yok. Hrant Dink Vakfı’nın Kültür Varlıkları Haritası’na göre Maraş’ta en az 50 tane Ermeni, Rum, Süryani ve Yahudi kültürel miras yapısının varlığı tespit edilmiş durumda.

“Definecilik için harcanan bunca efor koruma çalışmaları için harcanarak, kültürel miras yapılarının korunması konusundaki bilinç yükseltilebilir. Yine Bakanlık verilerinden de anlaşılacağı gibi yapılan kazılarda hiç bir bulguya rastlanılmamıştır. Define yerin altında değil, asıl define yerin üstündedir."