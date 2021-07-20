Türkiye’de bayram, dünya piyasalarında yangın: Delta Varyantı endişesiyle borsalar sert düştü

T24 Ekonomi Servisi

Türkiye uzun bayram tatiline girerken dünya piyasalarında Delta varyantının ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağı endişesiyle sert düşüşler yaşanıyor. Amerika’da New York Borsası Dow Jones Endeksi haftanın ilk günü 725 puan gerileyerek ekim ayından bu yana en sert düşüşünü yaşadı. Dow Jones Endeksi yüzde 2.1, S&P 500 Endeksi de yüzde 1.6 değer kaybetti.

Amerika’da özellikle kaderleri ekonomilerin açılmasına bağlı olan şirketlerin hisse senetlerinde düşüşler var. Havacılık şirketi Boeing yüzde 5, General Motors ve Caterpillar yüzde 2 değer yitirdi.

Kripto paralardan kaçış var

Riskli varlıklardan kaçış eğilimi kripto paraları da etkiliyor. Bitcoin geçen haftaya göre yüzde 5 gerileyerek 30 bin doların altına indi. Ethereum yüzde 6, Ripple ise yüzde 9 değer yitirdi. Son 24 saatte kripto para piyasası 98 milyar dolara yakın değer kaybetti.

Amerikan tahvilleri değer kazanıyor

Riskli varlıklardan çıkan paranın öncelikli tercihinin güvenli liman olarak değerlendirilen Amerikan 10 yıllık tahvilleri olduğu görülüyor. Mayıs ayı başında yüzde 1.70’e kadar yükselen Amerikan 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi yüzde 1.20’nin de altına inip 1.19’u gördü.

Bir başka güvenli liman olan altının ons fiyatı da yüzde 0.2 yükselip 1.816 dolara çıktı.

Petrol geriliyor

Delta varyantının ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağı endişesi petrol fiyatında da düşüşe neden oluyor. Haziran ayında 77 doları gören Brent petrolün vadeli varil fiyatı 68 dolara kadar geriledi.