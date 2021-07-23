Türkiye'de aşılamada 65 milyon doz geçildi: Üç yetişkinden biri tam aşılı

Türkiye genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 65 milyonu aştı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu aşıların 39,1 milyonu birinci, 21,6 milyonu ikinci, 3,6 milyonu ise üçüncü doz.

İki dozunu da olup aşısı tamamlanan kişi sayısı 22 milyon seviyesinde açıklanırken, bu sayı toplam yetişkin nüfusunun yaklaşık olarak üçte birine denk geliyor.

İstanbul'da uygulanan aşı sayısı 11 milyon 976 bin 360; Ankara'da 5 milyon 262 bin 225; İzmir'de ise 4 milyon 384 bin 568 doz oldu.

Bakan Koca da 65 milyon doza ulaşılmasının ardından paylaştığı mesajda, "Aşısını yaptıranlar arasında yerimizi alalım" dedi.

Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) veya e-Nabız üzerinden randevu alan 18 yaş üstü vatandaşlar, tüm hastane ile aile sağlığı merkezlerine giderek Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini yaptırabiliyor.