Türkiye'de alınan Koronavirüs önlemleri ve yasakları

Dünyayı etkileyen ve ölümlere neden olan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de de görülmesinin üzerinden 12 gün geçerken, vaka sayısının çoğalmasını önlemek için pek çok tedbir ve yasak uygulamaya kondu.



İşte salgın nedeniyle Türkiye'de geçici olarak yasak getirilen faaliyetler...

Tarım ve Orman Bakanlığı, park ve mesire alanlarında piknik ve mangalın yapılmasının yasaklandığını açıkladı.



65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin evlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırıldı.



Vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir araya geldiği asker eğlenceleri yasaklandı.

İçkili-içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermeye başladı.

Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin faaliyetlerini ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Okullar tatil edildi

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen At Yarışları ertelendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Koronavirüs'ün yayılma tehlikesine karşı alınan önlemlerin zafiyete uğramaması için cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapatılacağını açıkladı.

Futbol, hentbol, voleybol ve basketbol liglerinin tamamı ertelendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde vakit namazlarının cemaatle kılınmasına bir süreliğine ara verileceğini duyurdu.

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler tatil edildi.

Tiyatro, sinema, konser salonu, düğün salonu, içkili lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile kafe, internet kafe,oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri kapatıldı.

Askerlerin çarşı izinleri geçici süreyle askıya alındı.

Kamu görevlilerine yurt dışı yasağı getirildi.

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