Türkiye’de 6 ayda 945 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti!

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nca açıklanan verilere göre haziran ayında yurt genelinde 182’si ölümlü, 16 bin 957’si yaralamalı, 17 bin 865’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 35 bin 4 kaza meydana geldi. Kazalarda 228 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 298 kişi de yaralandı. Bu yılın ilk 6 ayında meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybedenlerin sayısı ise 945’e yükseldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, haziran ayında Iğdır, Şanlıurfa, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Sakarya ve Sinop’ta meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan yaralamalı, maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin görüntüleri 'Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı. İnternet sitesinde yer alan görüntülerden kazaların, sürücülerin, aşırı hız, dikkatsizlik ve kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri sonucu meydana geldiği görüldü.

Bir ayda 35 bin 4 kaza

Trafik Başkanlığı'nın verilerine göre, haziran ayında yurt genelinde 182’si ölümlü, 16 bin 957’si yaralamalı, 17 bin 865’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 35 bin 4 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 25 bin 298 kişi yaralanırken, 228 kişi hayatını kaybetti. Kazalardan 13 bin 501’nde otomobil, 5 bin 234’ünde motosiklet, 4 bin 54’üne ise kamyonetler karıştı.

İlk sırada İstanbul var

Haziran ayında en çok kaza meydana gelen il ise bin 803 ölümlü ve yaralanmalı kaza ile yine İstanbul oldu. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. Tunceli, Bayburt ve Ardahan ise en az kazanın olduğu iller oldu. Haziran ayında, 16 bin 460’ı alkollü araç kullanmaktan toplam 1 milyon 528 bin 481 trafik cezası uygulanırken, 111 bin 702 araç ise trafikten menedildi.

İşte trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak;

kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak;

şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak;

arkadan çarpma;

dönüş kurallarına uymamak;

kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak;

taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak;

yayalara geçiş hakkı vermemek;

alkollü olarak araç kullanmak;

aşırı hızla araç kullanmak;

geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."