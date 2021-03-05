Türkiye'de 100 çocuktan 15'i çocuk yaşta evlendiriliyor

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Hacettepe Üniversitesi'nin hazırladığı rapora göre, şu an 18-45 yaş arasında olan her 5 kadından biri çocuk yaşta evlendirildi ve çocuk yaşta çocuk sahibi oldu.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye ve Hacettepe Üniversitesi, son 25 yılda Türkiye'deki çocuk yaşta evlendirilmelerle ilgili bir rapor hazırladı.
NTV'nin haberine göre; UNFPA, Türkiye Üreme Sağlığı Program Kordinatörü Gökhan Yıldırım, "Son 25 yılda yapılan 6 büyük araştırmanın tematik analizini yaptık. Türkiye’de çocuk yaşta evliliklerin son 10 yılda yerinde saydığını öğrendik. Şu anda halen 100 çocuktan 15'i çocuk yaşta erken ya da zorla evleniyor. Her 10 çocuktan 9'u evlendirilen bu yaş grubunda 'Hayır ben 20 yaşından sonra evlenmek istiyorum' dediler" diye konuştu.
Rapora göre, çocuk yaşta evlendirilen her 10 kişiden 3'ünün, akrabası ile evlendirildiği belirlendi.
Gökhan Yıldırım, "Bugün içinde bulunduğumuzda yaş farkının 30 olduğu ya da 5 olduğu evlilikler de var. Üçte biri akraba evliliği 10'da 4'ü başlık parası ile evlendirilmiş. Demek ki arkada başka sosyokültürel dinamikler var. Bunları da yadsıyamayız. Bunların da üzerine gitmeliyiz" diye konuştu.
Rapora göre, 18 yaşından önce evlenenlerin çoğu kendi gelişimlerini tamamlayamadan anne oluyor. Yıldırım, "Bu yaşta evlenenlerin yarısından fazlası 18-19 yaşında doğum yapıyor. Üçte biri 16-17 yaşında. Bir bakıyorum beş çocuktan üçü sağlıklı 6 ay emzirilemiyor. Emzirme istenen nitelikte olmuyor. Çünkü başta bilinçsel ruhsal fiziksel ebevenliğe hazır değil" ifadesini kullandı.