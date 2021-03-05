Türkiye'de 100 çocuktan 15'i çocuk yaşta evlendiriliyor

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Hacettepe Üniversitesi'nin hazırladığı rapora göre, şu an 18-45 yaş arasında olan her 5 kadından biri çocuk yaşta evlendirildi ve çocuk yaşta çocuk sahibi oldu.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye ve Hacettepe Üniversitesi, son 25 yılda Türkiye'deki çocuk yaşta evlendirilmelerle ilgili bir rapor hazırladı.