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Türkiye'de 100 çocuktan 15'i çocuk yaşta evlendiriliyor

05 Mart 2021 09:15

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Hacettepe Üniversitesi'nin hazırladığı rapora göre, şu an 18-45 yaş arasında olan her 5 kadından biri çocuk yaşta evlendirildi ve çocuk yaşta çocuk sahibi oldu. 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye ve Hacettepe Üniversitesi, son 25 yılda Türkiye'deki çocuk yaşta evlendirilmelerle ilgili bir rapor hazırladı. 

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