Türkiye'de 10 öğretmenden 6’sı kadınken 10 eğitim yöneticisinin 8’i erkek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de 10 öğretmenden 6’sının kadınken 10 eğitim yöneticisinin 8’inin erkek olduğunu söyledi.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerini Araştırma Komisyonu’nda, “Kadına ve çocuğa yönelik şiddete eğitim yoluyla mücadele” başlığıyla sunum yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dikkat çekici veriler paylaştı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime erişim sorununun üç veya daha fazla çocuklu hanelerde yoğunlaştığını söyledi.

"Uzaktan eğitime erişemeyen çocukların hepsi biliniyor"

Uzaktan eğitime erişim sorunu üç veya fazla çocuklu hanelerde yoğunlaştı. Uzaktan eğitimde erişilemeyen çocuklarla ilgili MEB’in, “Tek tek bilgisi” olduğunu belirten Bakan Selçuk, “Bunların yaklaşık 750 binine ki kardeş sayısına bakarak ortalama üç kardeş ve üzeri çocuklarda bir yoğunlaşma da oldu, 750 binden tableti verdik” dedi.

"Eşit davranmıyoruz, adil davranıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, “Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı sizin için tabu mu?” sorusuna yanıtı ise şu oldu: “Böyle bir tabum yok. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Biz buna kurumsal olarak bakıyoruz ve belki, ‘Cinsiyet adaleti’ diyoruz, fırsat eşitliği değil de ‘Fırsat adaleti’ ibaresini kullanıyoruz. Herkesin hak ettiğini vermek adalet kavramını gündeme getiriyor ve mesela, biz okulların risk analizini yaptığımızda bir okulda öğrenci başına 100 TL harcıyoruz ama bazı okullarda da 64 TL harcıyoruz. Niye? Oranın okul aile birliği daha güçlü ve imkânları daha fazla. Dolayısıyla eşit davranmıyoruz, adil davranıyoruz ve fırsat adaleti biçiminde bir yaklaşım sergiliyoruz.”

11 bin öğrenci kadına yönelik şiddet nedeniyle başka okula nakledildi

Sunumda, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan ve nakil yapılan öğrenci sayısına da yer verildi. 2019-2020 eğitim öğretim yılında 10 bin 649, 2020-2021 eğitim öğretim yılında ise 11 bin öğrencinin, kadına yönelik şiddet nedeniyle öğrenim gördükleri okullarından başka okullara nakledildiği bildirildi.

Yüzde 18 kadın yönetici

Bakan Selçuk’un MEB’deki kadın yöneticilerin oranına yönelik paylaştığı veri de dikkati çekti. Kadın eğitim yöneticilerinin tüm yöneticiler içindeki oranının yüzde 18’de kaldığı öğrenildi. Selçuk, öğretmenlerde ise kadın oranının yüzde 61 olduğu ifade etti.