Türkiye'de 1 doz aşı vurulanların sayısı 20 milyonu aştı

Bugün itibariyla en az 1 doz aşı yaptıranların sayısı 20 milyonu aştı. Saat 19.10 itibariyle birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 20 milyon 6 bin 682 oldu. 2.dozu da olanların sayısı 14 bine yaklaştı.

İlk dozu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptırmıştı. 20 milyonuncu dozun yapılmasıyla birlikte Türkiye'de neredeyse her 3 yetişkinden birine Covid-19 aşısı vuruldu.

Aşıda ilk olarak çalışanlarına ve yüksek risk grubundaki yaşlılara öncelik verilmişti. Yarından itibaren aşılamada yaş sınırı 40'a düşüyor.