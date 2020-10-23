"Türkiye'de 1.5 milyon yaşlı evde yalnız; sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntı çekiyorlar"

CHP Bilim Platformu’nun “Türkiye’de Yaşlılık” başlıklı politika notuna göre Türkiye’de tek başına yaşayan 1.5 milyon yaşlı vatandaş bulunuyor. Yaşlı vatandaşlar sağlık hizmetlerine erişimde zorluklar çekiyor. Notta nüfus hızla yaşlanırken politikaların bu hıza uygun planlanmadığı; yaşlılara yönelik hizmetlerin pek çok kurum tarafından dağınık bir şekilde verildiği vurgulandı.

Yaşlılara bakım merkezlerindeki kapasitenin yaşlı nüfusun yüzde 1’ini bile karşılamadığına dikkat çekildi. Politika notunda şunlar yer aldı: