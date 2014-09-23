'Türkiye, Danimarka'daki Suriyelileri alırsa yardım ederiz'

Danimarka Halk Partisi Yabancılar Sözcüsü Martin Henriksen, Suriye krizi nedeniyle Türkiye'ye yardım yapabileceklerini ancak şartlarının Türkiye'nin Danimarka'ya gelen Suriyeli mültecileri de kabul etmesi olduğunu açıkladı.

DHA'nın haberine göre, Martin Henriksen, Türkiye ’nin Suriye ve Irak’tan gelen mülteciler için Danimarka’dan ekonomik yardım istemesi durumunda, bunun Danimarka’ya gelen Suriyeli mültecileri kabul etme şartına bağlanmasını istedi.



Türkiye’ye son birkaç günde gelen yaklaşık 130 bin mülteci Danimarka televizyon haberlerinin ana konusunu oluşturdu. Ülkenin en büyük televizyon kanalı TV News’e konuşan Martin Henriksen, şöyle dedi: "Türkiye’den yardım talebi gelirse olumlu yaklaşırız ancak yapacağımız yardıma karşılık Türkiye, Danimarka’ya gelen Suriyeli mültecileri de kabul etsin. Çünkü Suriyeli mülteciler kültür ve dil sorunu olmayacağı için orada daha rahat ederler" dedi. Birlik Partili Nikolaj Villumsen de Bölgedeki Kürtlere silah ve insani yardım yapılması gerektiğini savunarak, "Bölgede 3 milyondan fazla insan barış içinde yaşıyordu. IŞİD huzuru bozdu. Dışişleri bakanımız Kürtlere silah ve insanı yardım yapılması için konuyu bir ar önce meclise getirmelidir."

'Türkiye IŞİD'le mücadeleye katılmazsa ABD ve Batı ülkeleri sert tepki gösterir'

Türkiye ile ilgili haberlere bağlanan kanalın bölgedeki muhabirleri, Türkiye’nin çok zor durumda olduğuna dikkat çekerek, mülteci akını nedeniyle sınırda çatışmaların yaşandığını, sınırın kısa bir süre kapatılmasından kaynaklandığı gibi görülen çatışmanın, aslında Kürtlerin bölgede elde etmeye çalıştıkları haklardan kaynaklandığının ortaya çıktığını anlattı.



Muhabirler, Türkiye’nin sadece mültecilerle değil, bölgede ayaklanma girişiminde bulunan Kürtlerle de sorunları bulunduğunu belirterek "Türkiye bölgede büyük sorunlar yaşıyor. 49 Türk, IŞİD’in elinde olduğu için, Türkiye IŞİD ile mücadelede ortak güçlere katılmayacağını bildirmişti. Ancak şimdi esirler serbest kaldığına göre öne süreceği bir özür kalmadı. Türkiye IŞİD ile mücadeleye katkıda bulunmazsa tüm batı ülkeleri ve ABD sert tepki gösterir" değerlendirmesi yaptı.