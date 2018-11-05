Türkiye dâhil sekiz ülke İran yaptırımlarından muaf

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pazartesi günü devreye giren ve İran'ın özellikle petrol ve petrokimya endüstrisini hedef alan yaptırımlardan ilk aşamada muaf olacak devletleri açıkladı.

Türkiye'nin yanı sıra, Çin, Hindistan, İtalya, Yunanistan, Japonya, Güney Kore ve Tayvan İran'a karşı getirilen yaptırımlardan geçici olarak muaf tutulurken, sözlerine devam eden Pompeo, söz konusu ülkelerin son altı ayda İran'dan ithal ettikleri ham petrolde kayda değer düzeyde bir kesintiye gittiklerini kaydetti.

İran'ın petrol ticaretini sıfırlamak için tüm devletlerle müzakerelere devam edeceklerini açıklayan ABD Dışişleri Bakanı, ayrıca İran'ın söz konusu ülkelerle devam eden petrol ticaretinden elde edeceği gelirin uluslararası banka hesaplarında tutulacağını söyledi. Pompeo, Tahran yönetiminin bu parayı sadece insani malzeme ticaretinde ve yaptırımlardan etkilenmeyen alanlarda kullanabileceğini belirtti.

Pompeo İran'ın nükleer programı ile ilgili de bir dizi açıklamada bulundu. Sürmekte olan üç nükleer silahsızlanma projesine geçici olarak devam edileceğini duyuran Pompeo, İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerinin sıkı bir denetime tâbi tutulmak şartıyla devam etmesine izin verileceğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı, "İçiniz rahat olsun. Başkan Trump'ın gözetiminde, İran hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmaya yaklaşamayacak" ifadesini kullandı.

DW,ÇÖ,GA

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