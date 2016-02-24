‘Türkiye daha fazlasını yapmalı‘



AB Komisyonu‘nun komşuluk politikaları ve genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Avrupa'ya gelen sığınmacıların sayısının uzlaşıldığı üzere azaltılması için Türkiye'den daha fazla eylem talep etti.

Avusturya'dan haber portalı Zeit Online'a konuşan Hahn, “Türkiye'nin sınır kontrollerini daha etkili hale getirmesi ve insan kaçakçılarına karşı artık nihayet etkili ve sert önlemler alması gerekiyor“ diye konuştu.

“Sayı azalmayacak“

Almanya'nın Hessen ve Aşağı Saksonya eyaletlerinin içişleri bakanları da Türkiye'ye sığınmacı sorununda daha fazla adım atması çağrısında bulundu. Aşağı Saksonya eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius sığınmacı sayısının bu yıl azalmayacağının şimdiden görülebildiğini belirterek, bu yıl da en az geçen yılki kadar sığınmacı geleceğini kaydetti.

Pistorius ve Hessen eyaletinden mevkidaşı Peter Beuth Türkiye ve Yunanistan'ı kapsayan dört günlük bir gezi kapsamında sığınmacılar konusunda incelemeler yaparak bilgi almıştı. İki bakan, ortak açıklamalarında Avrupa sınırlarının korunması ve sığınmacıların güvenliği açısından Ege'nin kuzeyinde Avrupa sınır koruma ajansı Frontex öncülüğünde uluslararası bir misyonun gerekli olduğunu, ayrıca Türkiye'nin faaliyetlerini belirgin bir şekilde artırması gerektiğini belirtmişti.

Zirve 7 Mart'ta

Diğer yandan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk sığınmacı kriziyle mücadelenin ele alınacağı AB-Türkiye özel zirvesinin 7 Mart'ta yapılacağını teyit etti. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker zirve tarihini birkaç gün önce telaffuz etmişti. Ancak zirveye başkanlık edecek isim olarak liderlere davetiyelerin gönderilmesinden Tusk sorumlu. Juncker, zirvede sadece Türkiye ile görüşülmeyeceğini, aynı zamanda 28 üye ülke liderlerinin Schengen Bölgesi'ndeki işbirliği konusunda kendi aralarında da istişarelerde bulunacaklarını belirtmişti.

AB Komisyonu‘nun komşuluk politikaları ve genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, sığınmacı politikalarında AB üye ülkeleri arasında yaşanan farklılıkların üzücü olduğunu belirterek, “Artık nihayet ortak hareket etmemizi istiyorum. Bu krizi tek tek önlemlerle çözemeyeceğimizi üye ülkeler de biliyor. Avrupa'nın ortak yanıtına ihtiyacımız var“ dedi.

Hahn, AB dış sınırlarının etkin bir şekilde korunamaması durumunda ortak bir sığınmacı politikasının da başarılı olamayacağını kaydetti.