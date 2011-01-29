-TÜRKİYE CURLINGDE YİNE YENİLDİ ERZURUM (A.A) - 29.01.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları erkekler curling yarışmalarında Türkiye, İsveç'e 10-2 mağlup oldu. Türk Milli Takımı buz üstünde, Oğuzhan Dikmen, Çağrı Bayraktar, Yusuf Bayraktutan ve Oğuz Zengin'den oluşan dörtlüsüyle yarıştı. Konuk ekip İsveç takımı ise Christoffer Sundgren, Alexander Nordgren, Axel Rosander ve Johan Spiik'ten oluşan kadrosuyla yer aldı. Curling Arena'da yapılan yarışmalarda Türkiye, rakibi karşısında sadece 2 raunt başarılı olabildi. Milliler, İsveç önünde sadece 4. ve 6. rauntlarda 1-0'lık skorla üstünlük kurdu. Rakip İsveç ise 1, 2, 3, 5, 7 ve 8. rauntları 3-0, 2-0, 1-0, 2-0, 1-0 ve 1-0'lık skorla galip tamamladı. Bu arada, bugün bayan milli takımı saat 14.00'te Çin, erkekler ise 19.00'da İsviçre ile karşılaşacak. Bu karşılaşmalar dışında erkekler ve bayanlarda ayrıca 8 mücadele daha yapılacak.