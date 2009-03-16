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Politika

“Türkiye çökme noktasına geldi”

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, ''Türkiye ve Denizli sanayisinin çökme noktasına geldiğini'' iddia etti.

16 Mart 2009 02:00

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, ''Türkiye ve Denizli sanayisinin çökme noktasına geldiğini'' ileri sürdü.


Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, işsizliği ve yoksulluğu unutturmaya çalıştığını, ''mali piyasaların yangın yerine dönmesini seyrettiğini'' öne sürdü.

Hükümetin, ekonomik krizin zirveye ulaştığı son altı ay süresince, krize karşı ciddi tedbirler içeren ve üzerinde milli mutabakat sağlanması gereken kapsamlı bir programı kararlı bir şekilde devreye sokmadığını ileri süren Ayhan, şunları kaydetti:

''Köşeye sıkıştıkça, mecbur kaldıkça, pratikte hiçbir etkisi olmayan, piyasaları ve iş çevrelerini tatmin etmeyen, göstermelik paketler açıklamak suretiyle ülkeye zaman kaybettirmektedir. Sanayinin bugüne dek görülmemiş bir hızla erimesini, ekonominin gerilemesini, işsizliğin ve yoksulluğun sosyal barışı tehdit eder boyuta ulaşmasını, mali piyasaların yangın yerine dönmesini seyrediyor. Türkiye ve Denizli sanayisi çökme noktasına gelmiştir.''

“Paketin pratikte değeri yok”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonomide pratik değeri olmayan, sözde önlem paketlerinden bir yenisini daha açıkladığını öne süren Ayhan, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

''Hükümetin açıklayacağı bu paket de öncekilerden farklı bir etki yaratmaktan, ülke ekonomisi ve üreticilerinin ve ticaret erbabının ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak, göstermelik önlemlerden ibarettir. Vatandaş da borcunu ödeyemez hale gelmiştir. Paket kapsamında beyaz eşyada, otomotivde sadece 3 ay süreyle geçici ÖTV indirimi yapılacağı ve 150 metrekare üzeri konutlarda ise KDV'nin 3 ay süreyle yüzde 18'den yüzde 8'e indirileceği açıklandı. Pratikte bu önlemler, hiçbir anlam ifade etmiyor.''


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