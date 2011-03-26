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Sağlık

Türkiye cinselliği internetten öğreniyor

Prezervatif üreten DKT International şirketinin Türkiye'de Temmuz-Eylül 2010’da yaptırdığı araştırmanın çarpıcı sonuçları

26 Mart 2011 02:00

T24- Prezervatif üreten DKT International şirketinin Türkiye'de Temmuz-Eylül 2010’da  yaptırdığı araştırmaya göre katılımcı 20 bin kişinin cinsellik hakkındaki bir numaralı bilgi kaynağı internet.

Fatoş Karahasan'ın Milliyet gazetesinde yayımlanan (26 Mart 2011) yazısı şöyle:


Türkiye cinselliği internetten öğreniyor


DKT International,  aile planlaması sorunlarına çözüm getirmek ve AIDS’in yayılmasını engellemek için prezervatif üreten ve pazarlayan uluslararası bir kuruluş. Türkiye’deki ofisini 2008’de açan DKT, sorunlara çözüm sağlayacak kaynağı sağlamak için  Fiesta kondomlarını üretiyor ve pazarlıyor. Geçtiğimiz hafta görüştüğüm DKT Türkiye Genel Müdürü Christopher Purdy,  toplumu prezervatif kullanma konusunda eğitmeyi amaçladıklarını ve Fiesta markasıyla,  erişilebilir fiyatlı, güvenli seçenekler sunmak  için çalıştıklarını anlattı.  Ayrıca, Türkiye’deki cinsel davranışları daha iyi anlayabilmek amacıyla Temmuz-Eylül 2010’da  yaptırdıkları, Fiesta Güvenli Seks Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. İnternet üzerinden yürütülen ve 20 bin kişinin yanıtladığı araştırmaya göre,  

-  Okul ve Aile cinsellik hakkında bilgi kaynağı olarak görülmüyor. İnternet 1 numaralı kaynak durumunda.
-  Kondom kullanımı çok düşük. Her üç kişiden birisi kondom alırken utandığını söylüyor
-  İlk cinsel deneyimin ortalama yaşı 18 yaşın altında.
-  Erkekler  cinsel ilişkiye girmek için âşık olmak gerekmediği inancında.
-  Erkek katılımcıların çoğu bir gecelik cinsel ilişki yaşadıklarını,
-  Katılımcıların dörtte biri internette tanıştıkları biriyle seks yaptığını,
-  Kadınların üçte biri ve erkeklerin yarıya yakını partnerini aldattığını,
-  Katılımcıların büyük çoğunluğu porno izlemiş olduğunu belirtmiş.

Ülkemizde  istenmeyen gebelikler, kürtajlar, cinsel yoldan bulaşan hastalıkların giderek artıyor olması  kaygı verici. Bu yüzden DKT’nın eğitim çabalarının çok değerli olduğunu vurgulamakta yarar var.

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