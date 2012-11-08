Türkiye cinsel saldırıyı 4'e katladı

Türkiye'de 10 yıl önce 8 binlerde olan cinsel saldırı suç dosyası sayısı, geçen yılın rakamlarına göre yüzde 400'lük artışla 30 binin üzerine çıkmış durumda.

Türkiye'nin cinsel saldırı suç dosyasıyla ilgili rakamları, Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Veli San açıkladı.

Bülent Ecevit Üniversitesi'nde konuyla ilgili bir sunum yapan San'ın verdiği rakamlara göre, 2002'den 2011'e suç dosyalarındaki artış yüzde 400.

2011'de suç dosyası sayısı 8 bin 146 iken, 2011'de rakam 32 bin 988 oldu.

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçların 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 102, 103, 104 ve 105. maddelerinde düzenlendiğini anlatan San, bölgesine dönük rakamları da şöyle aktardı:

''Batı Karadeniz'de cinsel saldırı suçları, suç oranı bakımından Türkiye'nin ortalamasına göre yüksektir. Zonguldak'ta 2002'de toplam dosya sayısı 196 iken 2011'de 343 olmuştur. Yani neredeyse ülkemizle başa baş gitmiştir.

Sinop'ta 2002'de 40 dosya sayısı, 2011'de 157 dosyaya ulaşmıştır. Karabük'te 2002'de 50 iken 2011'de 155 dosya olmuştur. Bartın'da dosya sayısı 2002'de 22, 2011'de ise 94'tür. Kastamonu'da da 2002'de 74 olan dosya, 2011'de 208'e çıkmıştır.

Türkiye ortalamasında cinsel saldırı suçları yüzde 5 iken Batı Karadeniz'i kapsayan illerde bu oran yüzde 10'ların üzerine çıkmaktadır...''