-TÜRKİYE ÇİNLİ TURİST İÇİN ATAĞA KALKTI ANKARA (A.A) - 15.08.2010 - Deniz, kum ve güneşle arası olmayan Çinliler, zenginleştikçe tatil tercihlerini değiştirmeye başladı. Çin'de kıyılarından daha çok tarihi ve kültürüyle tanınan bir destinasyon olan Türkiye, maddi durumları iyileşen ve tatil seçenekleri çoğalan Çinli turistleri çekmek için atağa kalktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Pekin Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin girişimleriyle Çin Marie Claire dergisi, ağustos sayısının 14 sayfasını, Türkiye'nin deniz, güneş ve kumuyla önemli cazibe merkezlerinden Alanya'ya ayırdı. Pekin Kültür ve Tanıtma Müşaviri İlknur Yiğit, daha önceki yıllarda güneşli seçeneklerden uzak kalan Çinli turistlerin artık tatilde güneşin peşine düşmeye başladığını söyledi. Çinliler için bu yıl Akdeniz ve Ege kıyılarının tanıtımını ön plana çıkarmaya başladıklarını anlatan Yiğit, ''Çin medyası ve Çinli turizm şirketleriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda Çinlilerin artık deniz ve güneşli bir tatil seçeneğini kullanmaya başladığını, bu amaçla Asya Pasifik'te bulunan ülke ve adalara milyonlarca Çinli turistin tatile gittiklerini tespit ettik'' dedi. Türkiye'nin Çin'de genellikle kültür ve tarihiyle bilindiğini belirten Yiğit, ''Deniz ve güneş seçeneğiyle tarih, kültür unsurları da birleştiğinde diğer ülkelerden farkımız ve çeşitliliğimiz daha da belirginleşeceği tespitinden yola çıkarak Çin'de turizm tanıtımında artık deniz kum ve güneşi de kullanmaya başladık. Yazın gölgede bile şemsiye açan Çinli kadınlar, artık şemsiyelerini atmaya, bronz bir tenle fark edilmenin etkisini keşfetmeye başladılar'' diye konuştu. -MARİE CLAİRE İLE İŞBİRLİĞİ- Çinliler'deki bu değişimi fark eden ve ağırlıklı olarak Çin sosyetesine hitap eden ünlü moda dergisi Marie Claire ile işbirliğine gittiklerini anlatan Yiğit, Çin'in tanınmış modelleriyle derginin fotoğrafçısı ve editörlerinden oluşan 11 kişilik ekibi Türkiye'de ağırladıklarını söyledi. İlk duraklarının Alanya olduğunu belirten Yiğit, THY'nin desteği ve Alanya Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu'nun konukseverliğiyle derginin ağustos sayısında hiçbir reklam ücreti ödemeden 14 sayfa Türkiye tanıtımı yapıldığını bildirdi.