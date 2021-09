Türkiye ceviz üreticileri, cari açığı azaltmayı hedefliyor

Türkiye'de dünya standartlarında üretilen ceviz miktarını arttırmayı hedefleyen Ceviz Üreticileri Derneği, ilk genel kurulunu Ural Ataman Klasik Araba Müzesi'nde 22 Haziran2021 tarihinde gerçekleştirdi. Ceviz üreticileri Derneği'nin yeni dönem Yönetim Kurulu adına bir konuşma yapan Erba Tarım Kurucusu Ömer Ergüder "Üyelerimiz yaklaşık 35 bin dekarı kapsayan orta ve büyük ölçekli tarım arazilerinde modern tarım teknikleri kullanarak, dünya standartlarında ceviz üretimi yapmakta olan kurumsal girişimcilerdir. Derneğimizin ana amacı dünyanın en büyük ceviz pazarı olan Türkiye'de, üyelerimiz tarafından yüksek standartlarda üretilen lezzetli ve kaliteli ceviz miktarını arttırarak, 250 milyon dolara yaklaşan cari açığa pozitif katkı sağlamaktır. Bizim görevimiz dünyanın en iyisini üretmek, tüketicilerimizden ricamız ise Türkiye'nin üretimi lezzetli ve kaliteli cevizi ısrarla talep etmeleridir" dedi.

35 bin dekarda verimlilik iki katına çıkacak

Ceviz Üreticileri Derneği üyeleri 35 bin dekarda dikili 900 binden fazla ceviz ağacı ile kısa vadede yıllık 19 bin ton rekolteye ulaşmayı hedeflerken Türkiye genelinde dekar başına 200-250 kg olan ortalama ceviz verimini de 500-550 kilograma yükseltmeyi planlamakta.

Bu hedefe ulaşmak için oluşturulan üretim komitesi, fidan seçiminden bahçe kurulumuna, bitki beslemeden sürdürülebilir bahçe yönetimine, eğitimden tarım teknolojileri kullanımına kadar modern tarım teknikleri konusunda üyelerine yol göstermek için kollarını sıvadı.

Modern tekniklerle sürdürülebilir tarım

Derneğin en önemli amaçlarından biri sadece ceviz ağaçlarının bulunduğu kapama bahçelerde modern ve en son teknoloji ile üretim yapmak. Bu sayede en çok su isteyen meyvelerden biri olan cevizi üretirken su harcamasını da en aza indirmek amaçlanmakta. Ceviz üretimi çok uzun yıllara yayılan ve gerçek verimine 9 yıldan önce ulaşamayan bir üretim sektörü. Bu uzun süreçte ilaç, gübre, su, elektrik ve makine ekipmanlarının en verimli şekilde kullanılması çok önemli. Dernek üyeleri özellikle doğa ile dost ve sürdürülebilir tarım tekniklerini kullanma yönünde çaba göstermekte. Bu sayede ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlanırken binlerce insana da iş olanağı yaratılmakta.

Ceviz Üreticileri Derneği hakkında

INC; Uluslararası Ceviz ve Kuru Meyve Konseyi (INC; International Nut and Dried Fruit Council) resmi üyesi olan Ceviz Üreticileri Derneği, 2020 yılında modern ziraat uygulamaları ile ceviz üreticiliği yapan tarım işletmelerinin bir araya gelmesi ile kurulmuştur.

Toplamda 35 bin dekarı aşan tarımsal arazide dikili 900 binden fazla ceviz ağacı ile tarım sektörüne yön veren Ceviz Üreticileri Derneği üyeleri, yayınladıkları sürdürülebilirlik kriterleri ile tüm tarım sektörüne öncülük yapmaktadır.

Türkiye Ceviz Üreticileri Derneği üyeleri, Anadolu'nun 3 bin yıllık ceviz kültürünün mirası ile tabiatı koruyan, geliştiren, ülkemizi ormanlaştıran, toprak ve insan sağlığını ön planda tutarak ceviz yetiştiriciliği yapmaktadırlar.

Ceviz Üreticileri Derneği üyeleri neredeyse tamamı tarımsal kalkınma bölgelerinde yer alan ceviz plantasyonlarında, kırsal kalkınmaya verdikleri destek ile tarımsal istihdam sağlarken, bölgesel otorite ve sivil toplum kuruluşları ile koordine olarak, yöresel eğitim ve kültürel gelişim programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamaktadırlar.

Ceviz Üreticileri Derneği üyeleri Türkiye'nin üretimi Yerli Cevizlerin yetiştirilme, bakım, işleme, dağıtım ve satış ağlarında çalışanlarıyla, ülke istihdamına kayıtlı tarım çalışanı kazandırmanın yanı sıra, her yıl ülke ekonomisine 100 milyon dolara yaklaşan kayıtlı bir hacim sağlamaktadır.