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Bilim / Teknoloji

Türkiye CERN’e ortak üye oluyor

Türkiye, üyelikle birlikte CERN'de kurum ihalelerinden pay alabilecek, kurumda daimi personel istihdam edebilecek ve Türk bilim insanları CERN'de kadrolu çalışabilecek

10 Mayıs 2014 19:56

Türkiye’nin, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ne (CERN) ortak üyelik anlaşmasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın da katılacağı törenle 12 Mayıs'ta İsviçre'deki CERN merkezinde imzalanacak. Anlaşmanın imzalanmasının ardından iki yıl içinde TBMM'de onaylanması gerekirken, anlaşma onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Anlaşmayla Türkiye, CERN'e yapacağı maddi katkı oranında kurum  ihalelerinden pay alabilecek, kurumda daimi personel istihdam edebilecek ve Türk bilim insanları CERN'de kadrolu çalışabilecek.

İsviçre-Fransa sınırında ve 27 kilometre çapında olan CERN kampüsünde dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarları bulunuyor. CERN, 2012 yılında, maddeye kütlesini verdiği düşünülen ve "Higgs Bozonu" adı verilen atom altı parçacığına ilişkin deneylerde bu bozona benzeyen bir parçacık tespit etmişti. Bu gelişme üzerine, "Higgs Bozonu" ile ilgili ilk çalışmaları yapan Belçikalı fizikçi François Englert ile İngiliz bilim adamı Peter W. Higgs'e 2013 yılında Nobel Fizik Ödülü verildi.

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