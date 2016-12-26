Türkiye cep telefonu görüşmesinde Avrupa'nın zirvesinde

Türkiye, ayda 7 saat 16 dakika cep telefonu görüşme süresiyle Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Ajans Press’in medya araştırmasına göre, bu rakam Avrupa’da kişi başı dört saat 17 dakika olarak tespit edildi. Mevcut verilere göre Türkiye, Avrupa’dan yaklaşık yüzde 50 daha fazla cep telefonuyla görüşüyor.

Öte yandan mart ayında 66 milyona ulaşan 3G abone sayısı, 4.5G’nin hayata geçirilmesinin ardından 23.5 milyona gerilerken, 4.5G kullanıcılarının sayısı 45.7 milyona yükseldi.

Araştırmaya göre, kullanıcıların internetle ilgili en çok şikâyetçi olduğu konu ise internet servis sağlayıcı hizmetleri. Bunda bağlantı sorunlarının önemli bir yer tuttuğu kaydedildi.