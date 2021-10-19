Türkiye-Cebelitarık maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak

2022 Katar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım'ın Cebelitarık'ı konuk edeceği karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. grup maçında Letonya'yı 2-1 yenen A Milli Takım Dünya Kupası hayallerini sürdürdü.

Milliler, 9. grup maçında Cebelitarık ile karşılaşacak.

Kritik maç 13 Kasım Cumartesi günü Cebelitarık ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

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Letonya'yı deplasmanda 2-1 yenen Milliler, kasım ayında da Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. 2 maçtan alınacak 6 puan, ilk etapta çok kritik olacak ve elemeler 21 puanla tamamlanmış olacak.

Hollanda da kalan 2 maçın birinden galip ayrılması durumunda grubu Türkiye'nin üstünde tamamlamayı garantileyecek. Norveç ise Letonya'yı yendiği taktirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Kazanırlarsa A Milli Takım veda edecek. Diğer türlü Play-Off yolu açılacak. Puan eşitliğinde ise iş averaja kalacak. Milliler'in Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şekillenecek.