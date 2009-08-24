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Yaşam

Türkiye cayır cayır yanıyor

Kocaeli merkeze bağlı Akpınar köyü yakınlarında dün başlayan yangın güçlükle kontrol altına alınabildi.

24 Ağustos 2009 03:00

Kocaeli merkeze bağlı Akpınar köyü yakınlarında dün başlayan yangın güçlükle kontrol altına alınabildi.

Yangın yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili oldu.

Kocaeli Valisi Gökhan Sözer, yangının yerleşim birimleri için tehdit oluşturmadığını belirterek, “Çıkış nedeni henüz tespit edilemedi. Araştırmalarımız sürüyor. Şu an için gözaltına alınan bulunmuyor” diye konuştu.

- Yalova’nın Armutlu ilçesi Hayriye köyü yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın da kısa sürede kızılçam ormanına sıçradı. Kısmen kontrol altına alınabilen yangından 50 hektarlık çam ormanı etkilendi.

-Bursa’nın Büyükorhan ilçesi ile Balıkesir’in Dursunbey ilçesi sınırındaki Akçasaz köyü yakınlarında ağaçlandırma sahasında çıkan yangında, 13 hektar orman alanı zarar gördü.
-Denizli’nın Başkarcı beldesinde 20 hektar ormana zarar veren yangın, Başkarcı dağındaki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

-Antalya’nın Alanya ilçesi Dimçayı mevkiindeki yangında da 4 hektar çamlık alan yandı.

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