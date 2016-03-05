Türkiye, çalışan kadınlar için en iyi ülkeler sıralamasında sondan ikinci!

İngiltere merkezli The Economist dergisi Economist dergisi tarafından yapılan araştırma, çalışan kadınlar için en iyi ve en kötü ülkeleri ortaya çıkardı. Listenin ilk sıralarını İskandinav ülkeleri paylaşırken, Türkiye sondan bir önceki sırada yer aldı.

Milliyet'te yer alan habere göre, araştırmada, kadınların iş yerinde eşit muamele görüp görmedikleri, annelik hakları, iş gücüne katılımları, yüksek öğretim durumları gibi veriler baz alındı. Buna göre, İskandinav ülkeleri listede ilk sıraları alırken, Türkiye, sondan bir önceki sırada yer aldı. Listede bir numaralı ülke 82.6 puanla İzlanda olurken, onu sırasıyla Norveç, İsveç ve Finlandiya takip etti.

Listedeki 29 ülke arasından Türkiye, 27.2 puanıyla, Güney Kore’nin ardından kadın için çalışma şartları en kötü ülke oldu. Raporda, Türkiye’de cinsiyetler arasındaki ücret farkının 2014 yılı ve sonraki dönemlerde yüzde 20.1’e kadar yükseldiği açıklanırken, şirket yönetim kurullarındaki kadın sayısının oranı yüzde 10’da kaldı. Parlamentoya giren kadın sayısının oranı ise 14.9 olarak verildi. Listenin birinci sırasındaki İzlanda’da şirket yönetimlerinde hak sahibi kadınların sayısının oranı yüzde 44’ü aşarken, parlamentodaki kadın milletvekillerinin oranı yüzde 41.3 oldu.

İşte sıralama:

1-İzlanda

2-Norveç

3-İsveç

4-Finlandiya

5-Macaristan

28-Türkiye

29-G.Kore