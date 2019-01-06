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Spor

Türkiye Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda heyecan sürüyor

Mehmet İNAN / BURSA (DHA) - Bursa'da düzenlenen Türkiye Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor

06 Ocak 2019 23:51

Mehmet İNAN / BURSA (DHA) - Bursa\'da düzenlenen Türkiye Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası\'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonada yapılan müsabakalarda dereceye girenler madalyalarını aldı.
Bursa Atatürk Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen Türkiye Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası\'nda 55, 63, 72, 82, 97 kilolarda final müsabakaları gerçekleştirildi. İlk 3’e giren güreşçiler şöyle;
55 kiloda,
1. Şerif KILIÇ (Ankara ASKİ)
2. Doğuş AYAZCI (Ankara ASKİ)
3. Cihat LİMAN (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
3. Müslüm ALINLI (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
63 kiloda,
1. Abdullah TOPRAK (Kayseri Şekerspor)
2. Erhan KARAKUŞ (Kasımpaşa Spor)
3. Mehmet ÇEKER (Ankara ASKİ )
3. Abdurrahman ALTAN (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
72 kiloda,
1. Selçuk CAN (Pendik İhtisas Spor Kulübü)
2. Fevzi TOPÇU (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
3. Hasan SARITAŞ ( İzmir Büyükşehir Belediyespor)
82 kiloda,
1. Burhan AKBUDAK (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
2. Hasan Berk KILIÇ (Pendik İhtisas Kulübü)
3. Hasan Basri YILDIRIM (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
3. M.Ali KÜÇÜKOSMAN (Kayseri Şekerspor)
97 kiloda,
1. Fatih BAŞKÖY (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
2. Abdülkadir ÇEBİ (Kayseri Şekerspor)
3. İbrahim TIĞCI (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
3. Süleyman DEMİRCİ (Ankara ASKİ Spor)
Bursa Atatürk Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası yarın yapılacak olan 60, 67, 77,87 ve 130 kilolardaki final maçlarıyla sona erecek.

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