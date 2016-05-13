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Hitler bıyıklı Erdoğan'ı Türkiye Büyükelçiliği binasına yansıttılar

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik protestolar sürüyor

13 Mayıs 2016 01:24

Almanya’da bir grup sanatçı, Berlin’deki Türk Büyükelçiliği’nin duvarında düzenledikleri projeksiyon gösterisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kırmızı-beyaz asker arması ve Hitler bıyığı ile tasvir etti.

Almanya’da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik protesto gösterileri devam ediyor. Dün de bir grup sanatçı Berlin’deki Büyükelçilik önünde eylemdeydi.

Oda TV’den Süheyla Kaplan’ın haberine göre, Berlin’de bir grup sanatçı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kırmızı-beyaz asker arması ve Hitler bıyığı ile gösteren fotoğrafları Berlin’deki Türk Büyükelçiliği’nin duvarına projektör ile yansıttı.

Gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’e hapis cezası verilmesini kınayan sanatçılar, fotoğrafların yanına Alman Nazi lideri Adolf Hitler’e atfen “O geri döndü” yazdı.

 

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