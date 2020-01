-Türkiye büyük saygınlık kazandı BATMAN (A.A) - 15.01.2012 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin AK Parti sayesinde dünyada büyük bir saygınlık kazandığını söyledi. Şimşek, Yeni Kültür Merkezi'nde yapılan AK Parti Gençlik Kolları Kongresindeki konuşmasına Necip Fazıl Kısakürek'in ''Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, kalbinin davacısı, kökü ezelde ve dalı ebette bir sistemin aşkına, vecdine, diyanetine, estetiğine, irfanına idrakine sahip bir gençlik'' sözleri ile başladı. Kendilerinin de böyle bir gençlik arzuladığını belirten Şimşek, ''Batman'da böyle bir gençliğe sahip. İnşallah tabi ki halka hizmeti şiar olarak gördüğümüz davada bize gerçekten verdikleri destekle yaptıkları çalışmalarla, bu hizmetlerin sağlanmasında, Türkiye'deki değişime dönüşüme büyük katkı sağlamaları hasebiyle bu gençliğe, Batman'ın güzel insanlarına ben teşekkür etmek istiyorum'' dedi. Kendisinin de bir zamanlar Batman'ın sokaklarında dolaşan, burada okumuş bir genç olduğunu vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu: ''Artık gördüğünüz gibi belirli bir yaşın üzerine çıktık, en azından arkadan bakanlar saçlarımızdan bizi yaşlı olarak addedebilirler. Yine de şunu söyleyeyim, her ne kadar yaşımız kırkın üzerinde ise ruhumuz hala 20'li yaşlarda. Çünkü, yarın kalkıp da 'bakanımız kendisini yaşlı hissediyor' demesinler. Değerli arkadaşlar önemli olan gençliğin temsil ettiği dinamizmdir. Gençler çok coşkulu olurlar ve inandıkları bir davada da her türlü fedakarlığı yaparlar Batman'da da biz bunu gözlemledik. En azından bu son seçimde zor şartlarda değerli gençlerimizin ne kadar yoğun bir çaba gösterdiklerini gördük. Bu dönemde ve önceki dönemde bu hizmeti bu davada katkıda bulunmaya çalışan bütün gençlerimize ve bu çerçevede şimdiki gençlik kolları başkanımıza üyelerin diğer arkadaşlarım gibi çok teşekkür ediyorum. -''AK Parti denince akla çok şey geliyor''- Şimşek, 10 yıldır milletin her derdine çareler geliştirmek için çalıştıklarını ve AK Parti'nin yola çıkarken çaresizlerin çaresi olacağına dair söz verdiklerini kaydetti. AK Parti'nin 10 yılda ''yol olduğunu, köprü olduğunu'' ifade eden Şimşek, şunları söyledi: ''AK Parti denince akla çok şey geliyor. Yoksula iş, işçiye güvence, hastaya şifa oldu. AK Parti ekonomiye güç, dış politikaya itibar getirdi. Zaman zaman gerek yerelde gerekse Türkiye genelinde gerekse global olarak insanlığa yaptığımız hizmetleri hatırlatmakta yarar görüyorum. Buradaki kardeşlerimizin çabasıyla AK Parti bayrağımızı her yerde yükseğe taşıdık. Türkiye AK Parti sayesinde dünya da büyük bir saygınlık kazandı. Bugün sadece ekonomide değil, bölgesel anlamda izlediği yapıcı siyasetle de yükselen bir yıldız haline geldi. Demokrasinin gücünü artırdık. Milletin attığı her oyun onurunu haysiyetini biz koruduk. Sağlıkta, eğitimde, sosyal güvenlikte, yoksullara, engellilere, yaşlılarımıza verdiğimiz hizmetlere hiçbir zaman bu kadar yeter demedik. Daha yeni bir bütçe kabul ettik. O bütçe de bütün kesimlere hizmeti çok daha iyi ileri götürecek adımları atıyoruz. Bizim milletimize, bütün halkımıza dünyanın en iyi hizmetleri yaraşır. Tabii ki bizim milletimize en ileri seviyedeki bir demokrasi yaraşır. Önceki seçimde ileri demokrasiyi çok önemli bir hedef olarak oraya koymuştuk. Kardeşlerimize insanımıza en kaliteli hastaneler ve en kaliteli sağlık hizmeti yaraşır. Milletimize en iyi okullar en iyi yetişmiş öğretmenler en güzel hizmetler yaraşır. Bu nedenle bugün Batman'da eğitimde muazzam bir atılım var.'' Batman'da özellikle sağlıkta eğitimde son birkaç yılda yapılan hizmetleri halka anlattığını ifade eden Şimşek, ''Bizim yolumuz halkımızla çatışma milleti ve onun iradesin aşağılama milletin derdine sesine sırt çevirmek değildir. Bizim yolumuz diyaloğun yoludur. Saygıyla her sorun müzakereyle bilmenin demokrasi içerisinde her sese kulak vermenin yoludur. Yeter ki şiddete başvurulmasın, yeter ki bu milletin birliğine beraberliğine hedef alan yaklaşımlar içerisinde olunmasın'' diye konuştu. -''Devlet yanlış yapamaz demedik demiyoruz''- Şimşek, Başbakanın her zaman ifade ettiği bir sözü hatırlatmak istediğini anlatarak, ''Bizim siyasetimiz milleti bölme, ülkeyi batırma siyaseti değil. Bizim siyasetimiz kardeşlik hukuk içerisinde milletimiz birleştirme ülkemiz dünyanın saygın ve yapıcı gücü yapma siyasetidir'' ifadelerini kullandı. Onun için hep milli birlik ve kardeşlik dediklerine dikkati çeken Şimşek, şöyle devam etti: ''Dini, anadili, etnik kökeni, coğrafi bölgesi ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızı bağrımıza basıyoruz. Çünkü biz kardeşiz. Bizim dinimizde asla ve asla ırkçılığa yer yoktur. Tam aksine bizden en değerli olanlarımız en hayırlı işleri yapanlardır. Buradaki yarış hayırlı işler yapma yarışıdır. Devlet yanlış yapamaz demedik demiyoruz. Demokratik devlet geçmişiyle hesaplaşan devlettir. Bunu başbakanımız da daha önce ifade etti. Ancak kardeşliğimize birliğimize ve bu vatandaki müşterekliğimize terör ve şiddet silahını kullanarak saldıranlara karşı da hep dik durduk, duruyoruz. Bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Partimizin temel felsefesi çokluk içerisinde birliktir. Biz bunu bu çerçevede söylemeye uygulamaya devam edeceğiz.'' ''Demokrasi partisi olduklarını, ileri demokrasiyi hayal olmaktan çıkardıklarını'' belirten Şimşek, ''Biz vesayet ile millete efendilik taslayanlara dur demiş bir partiyiz. Bundan sonra da bu konumumuz tabii ki devam edecektir. Milletin oylarıyla seçilmiş meclisi her şeyden üstün tutmuş bir partiyiz. Bundan sonra da böyle olacak. Biz hukukun partisiyiz, onun için haktan hukuktan uzak hiçbir uygulamayı yapmayız ve bunu yapanları da tasvip etmeyiz. Bu türden uygulamaları da tavsiye etmiş bir partiyiz. Biz bir diyalog partisiyiz. O nedenle bütün reform çalışmaları öncesinde herkesle diyalog kurarız onların fikirlerin alırız onları sürecin içine katarız. Biz güçlü ekonominin partisiyiz'' dedi. -''Batman'ı bir konfeksiyon üssüne dönüştürebiliriz''- Şimşek, kendilerinin laf değil, hizmet ürettiklerini, bunu sadece beli bir yerde, ölçekte değil, memleketin her tarafında yaptıklarını bildirdi. Geçen hafta geldiğinde Batman'la ilgili yaptıklarını anlattığını hatırlatan Şimşek, kentin 80 yıllık rüyası Kantar Köprüsü'nün ihalesinin yapıldığını vatandaşların köprü sayesinde Batman'a daha rahat ulaşacaklarını ifade etti. Şimşek, şunları kaydetti: Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak refah düzeyini arttırmak sıkıntılarını gidermek için yapıyoruz. Verdiğimiz desteklerle birçok proje hayata geçiyor. Batman İşsizlik anlamında sorun yaşayan illerimizden bir tanesi. Bu sorunu çözmek içinde yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bunu ilk dediğimizde belki o da bir hayaldi ama 2 bin 500'ün üzerinde bacımız genç kardeşimiz tütün tarlalarında idi. Ama onlar şimdi atölyelerdedir. Bunlar Türkiye'nin, dünyanın her tarafına gönderilmek üzere çok güzel ürünler üretiyor. İnşallah bunu daha da geliştirerek, devam ettireceğiz. Yüz dönümlük alanı sırf bunun için tahsis ettik. Batman'ı bir konfeksiyon üssüne dönüştürebiliriz. Gençlerimize yönelik projelerimiz var. 18 ilde çok modern stat projelerimiz var. Özellikle de Batman çayının ıslahı çok önemli bir proje, herkes gibi gençlerimizin bacılarımızın stres atabileceği alana ihtiyacı var. Gönül isterdi ki belediyelerimiz bunu yapsın. Gönül isterdi ki şehir içinde yeşil alanlarımız çok büyük olsun. Çünkü imar yapılan her yerde belediye yüzde 40'nı alıyor. Gelinen noktada bu iradeyi göremiyoruz. 80'li yıllarda Batman'dan ayrıldım. İnanın şimdiki haliyle aynen benzerdir. Diğer illere oranla Batmanımızın bu eksikliği ortadadır. O nedenle seçimin arifesinde Batman Çayının ıslahı için söz verdik ve ihalesi yapıldı. Orası Batman'a bir dinamizm katacak ve orası Batman'ın yeni yüzü olacak. Batman'ın kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Her zaman fakirlerin evine gidiyoruz. Batman'ın bu çarpık kentleşmesi hele hele İluh Deresi çevresinin durumu ortada. Eğer burada güçlü bir yerel irade olsaydı, biz de güçlü destek verecektik. İnşallah önümüzdeki dönemde buda olacak.