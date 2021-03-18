Türkiye buğdayda yüzde 89.5, mercimekte yüzde 85, ayçiçeğinde yüzde 60 oranında kendine yeterli

Tahıl ürünlerinde yurtiçi üretimin talebi karşılama oranı 2019-2020 yıllarında yüzde 87,8 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 89,5, yem sanayinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi yüzde 94,8, mısırın yeterlilik derecesi yüzde 75,5, soyanın yeterlilik derecesi ise yüzde 4,7 olarak gerçekleşti.

Yağa yapılan yüksek oranlı zamlarla gündeme gelen ayçiçeğinde yurtiçi üretimin talebi karşılama oranı yüzde 60,1 olarak gerçekleşti.

Seçilmiş tarla ürünlerinde yeterlilik dereceleri, 2019-2020

Meyveler ve içecek bitkilerinde 2019-2020 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 617,9 ile incirde gerçekleşti. Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamında kendine yeterliliğin olduğu görüldü. Toplam çay arzının büyük bir kısmı kendi üretimimizden karşılanmakta olup, çayın yeterlilik derecesi yüzde 95,5 oldu.

Seçilmiş meyve ürünlerinde yeterlilik dereceleri, 2019-2020

Toplam sebze ürünlerinde, 2019-2020 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 107,2 oldu. Sebzelerde en yüksek yeterlilik derecesi havuçta yüzde 117,7 olurken, kuru soğanda yüzde 113,1, sakız kabakta ise yüzde 111,6 olarak gerçekleşti.

Seçilmiş sebze ürünlerinde yeterlilik dereceleri, 2019-2020