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Yaşam

Türkiye bu iki görüntüyü konuşuyor

Pendik'te bir minibüste şort giydiği için saldırıya uğrayan genç kadın... İzmir'de otobüste şarkı söyleyip dans eden kadınlar...

21 Haziran 2017 19:26

Türkiye, İstanbul Pendik' te  bir minibüste şort giydiği için saldırıya uğrayan genç kadın ile İzmir'de bir otobüste yolcuların şarkıya dans ederek eşlik ettikleri görüntüyü konuşuyor. 

İstanbul Pendik'teki bir  minibüste şort giydiği  için saldırıya uğrayan üniversite öğrencisine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler tepki çekerken, İzmir' de bir  otobüste çekilen görüntü sosyal medyada  paylaşım rekorları kırdı. Görüntülerde otobüsteki bazı yolcular "Bahçe duvarından aştım" şarkısını söylerken bir grup yolcu da şarkıya dans ederek katılıyor.

 

 

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