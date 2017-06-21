Türkiye bu iki görüntüyü konuşuyor

Türkiye, İstanbul Pendik' te bir minibüste şort giydiği için saldırıya uğrayan genç kadın ile İzmir'de bir otobüste yolcuların şarkıya dans ederek eşlik ettikleri görüntüyü konuşuyor.

İstanbul Pendik'teki bir minibüste şort giydiği için saldırıya uğrayan üniversite öğrencisine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler tepki çekerken, İzmir' de bir otobüste çekilen görüntü sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Görüntülerde otobüsteki bazı yolcular "Bahçe duvarından aştım" şarkısını söylerken bir grup yolcu da şarkıya dans ederek katılıyor.