Türkiye bu hafta lodos ile ısınacak

Haftanın ikinci gününden itibaren lodos ile birlikte kış yerini adeta bahar havasına bırakacak. Libya'dan esecek lodos sıcaklıkları 7 ila 10 derece yükseltecek.

Akdeniz’de de sellere yol açan kuvvetli sağanaklar soan erecek. İç ve doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini kaybedecek. Salı-Perşembe günleri boyunca sürecek güneşli hava Cuma günü batıda tekrar yerini yağmura bırakacak

İstanbul haftanın ilk günü de soğuk ve bulutlu, 8 derece ama salıdan-perşembeye kadar hava bolca güneşli olacak, lodosla sıcaklık 13-14 dereceye çıkacak.

Ankara Pazartesi-Salı soğuk. Sıcaklık artışı Çarşamba hissedilecek. Sıcaklık lodosla 5-6 derece artacak. 5 dereceden 12 dereceye yükselecek

İzmir'de sert poyraz Salı günü yerini lodos ve güneşe bırakacak. 12 derece olan sıcaklık 16-17'leri görecek

Bölgelere göre hava durumu

Marmara haftanın ilk gününde de soğuk ama Salı-Perşembe günleri boyunca bahar havası var. Sıcaklık 15 derece ve üstüne çıkacak. Cuma yeniden hağış gelebilir.

İç anadolu'da Yozgat, Sivas, Kayseri civarında kar yağışı sürecek. Salı hava açacak ama sıcaklık artışı Çarşamba hissedilecek. Isınmaya yoğun sis ve pus da eşlik edecek.

Ege'nin güneyi bulutlu ve hafif yağmurlu. Ancak Salı günü lodosla gelen ılık hava ilk önce Ege bölgesini ısıtacak.

Güneyde son bir aydır sellere yol açan yoğun yağışlar Salı’dan itibaren kesiliyor. Güneş hem akdeniz, hem de Güneydoğu'da bolca parlayacak.

Doğu Anadolu'da yarın kar yağışı Erzincan, Erzurum, Kars, Van boyunca sürecek. Malatya, Elazığ arasında ise sağanak yağmur görülecek.

Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerindeki yağışlar kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde sürüyor. Salı’dan itibaren Bolu ve iç kesimlerde yoğun sis başlayacak.