T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türkiye bu hafta beyaza bürünecek

Ocak ayında bahar havası yaşayan Türkiye, bu hafta beyaza bürünecek.

18 Ocak 2010 02:00

Ocak ayında bahar havası yaşayan Türkiye, bu hafta beyaza bürünecek.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün verile rine göre, bugün Kuzey Marmara, Trakya ve Kuzey Doğu Anadolu'da kar bekleniyor.

Ege'de hava bulutlu. Yarın tüm bölgelerde yağış var.


İstanbul da kar görecek

Çarşamba ve perşembe günleri ise kış yüzünü iyice gösterecek. İstanbul'da çarşamba günü yer yer kar beklenirken, en düşük sıcaklık iki, en yüksek sıcaklık ise beş derece olacak. Sıcaklık per şembe ve cuma günleri birer derece yükselecek.

Perşembe günü Marmara, Akdeniz ve Ege'de hava bulutlu olacak. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yoğun kar bekleniyor. Kara- deniz'in sahil kesimlerinde ise yağış yağmur şeklinde olacak.

Cuma günü ise Kuzey Mar mara ve Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Ege'de kar yağışı görülecek.

Marmara ve Akdeniz'de ise sağanak yağış bekleniyor.

Bu hafta yurtta en düşük sıcaklık -10, en yüksek sıcak- lık 18 derece.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24