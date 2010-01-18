Ocak ayında bahar havası yaşayan Türkiye, bu hafta beyaza bürünecek.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün verile rine göre, bugün Kuzey Marmara, Trakya ve Kuzey Doğu Anadolu'da kar bekleniyor.



Ege'de hava bulutlu. Yarın tüm bölgelerde yağış var.





İstanbul da kar görecek



Çarşamba ve perşembe günleri ise kış yüzünü iyice gösterecek. İstanbul'da çarşamba günü yer yer kar beklenirken, en düşük sıcaklık iki, en yüksek sıcaklık ise beş derece olacak. Sıcaklık per şembe ve cuma günleri birer derece yükselecek.



Perşembe günü Marmara, Akdeniz ve Ege'de hava bulutlu olacak. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yoğun kar bekleniyor. Kara- deniz'in sahil kesimlerinde ise yağış yağmur şeklinde olacak.



Cuma günü ise Kuzey Mar mara ve Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Ege'de kar yağışı görülecek.



Marmara ve Akdeniz'de ise sağanak yağış bekleniyor.



Bu hafta yurtta en düşük sıcaklık -10, en yüksek sıcak- lık 18 derece.







