"Türkiye bu ay Suriye'deki muhaliflere yarım maaş ödedi"

Türkiye'nin Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'na (SMDK) ödediği maaşların bu ay 'bürokratik nedenlerle' yarım yattığı iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberine göre, İstanbul muhalefeti olarak da bilinen SMDK'nın bu ay maaşları yatmadı, kiraları ödenmedi. SMDK heyeti ile Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın başkanlığındaki heyetin yaptığı toplantının ardından 'bürokratik nedenlerle geciktiği' belirtilen ödemelerin yarısı yapıldı. Ancak Türkiye'nin garantör olarak yola çıktığı çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili görüşmelerin hâlâ sonuçlanmamış olmasıyla Ankara ile muhalefet arasında gerilimin tırmandığı öne sürüldü.

"Hayal kırıklıkları yaşattı"

Habere göre, SMDK Başkanlığı'na geçen mayıs ayında Türkiye'nin desteklediği isimlerin aksine Riyad Seyf'in seçilmesinin ardından Ankara ile muhalefet arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlamıştı. Bu süreçte İdlib'de çatışmasızlık bölgelerinin oluşmaması ve ateşkesin ülke geneline yayılamaması hayal kırıklıklarını artırdı. Suriye adına BM ile görüşmelere oturmak üzere oluşturulan Yüksek Müzakere Heyeti (YMH) çatısı altında tüm Suriye muhalefetini birleştirmeyi hedefleyen Suudi Arabistan'ın 22 Ağustos'ta yaptığı toplantıda muhalifler bir araya geldi. Riyad'ın burada Ankara'nın fazlasıyla mesafeli durduğu ve son anda gündeme gelen Kahire platformu ve Türkiye'nin dışladığı Kürtleri de bünyesinde barındıran Moskova platformunu birleştirme çabaları üzerine İstanbul'daki muhalefet ile Ankara arasında temas kuruldu.

SMDK Başkanı Seyf başkanlığında heyet ile Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yalçın başkanlığındaki heyet İstanbul'da görüştü. Toplantıda muhalefetin maddi sorunları, Riyad toplantısı ve Türkiye'nin garantörlüğünde oluşturulması hedeflenen ateşkes kararı alındı.

"Paradaki gecikme bürokrasiden kaynaklanıyor"

Yalçın başkanlığındaki heyet, paradaki gecikmenin tamamen bürokrasiden kaynaklandığını belirterek yatırılacağını söyledi. Kısa süre sonra da maaş ve ödemelerin yarısı yatırıldı. Ancak bu ‘bürokratik' gecikmede, Ankara'nın endişesinin Seyf başkanlığındaki yeni yönetimden kaynaklandığı öğrenildi. SMDK Başkan Yardımcısı Abdurrahman Mustafa, "Bu konu üst düzeyde görüşüldü ve aramızda bir sorun yok. SMDK, muhalif gruplar arasında en geniş çatıdır, 122 ülke tarafından tanınmaktadır" dedi.

Mustafa, SMDK içerisinde temsil konusunda değişim sürecinin başladığını ve yerel komiteler ile de görüşmelerin yapıldığını belirterek bunu ‘reform süreci' olarak tanımladı.

"Muhalefet Ankara'ya tepkili"

Türkiye'nin garantörlüğünde başlayan ve Suriye'de 8 aydır oluşturulamayan çatışmasızlık bölgeleri konusunda da muhalefetin Ankara'ya tepkili olduğu ileri sürüldü.

Muhalefetin üst düzey temsilcilerinden bir yetkili, "3 bölgede Türkiye'siz anlaşmalar yapıldı. Muhalefet Astana'yı Türkiye garantör olduğu için kabul etti ama şimdi buralarda Türkiye'nin garantörlüğü yok. Bu durum muhalefetin lehine değil. Biz Suriye'nin genelinde bir ateşkes istiyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.