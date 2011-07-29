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Spor

TÜRKİYE BRONZ MADALYA KAZANDI TRABZON (A.A)

29 Temmuz 2011 20:34

-TÜRKİYE BRONZ MADALYA KAZANDI TRABZON (A.A) - 29.07.2011 - 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları Erkekler Basketbol'da yapılan üçüncülük-dördüncülük maçında Yunanistan'ı 71-62 yenen Türkiye, bronz madalya kazandı. Salon: Hayri Gür Hakemler: Miroslav Kaluderovic xxx (Karadağ), Vlademir Veskovic xxx (Sırbistan) Türkiye: Onur xx(4), Berk xxx (8), Ateş xxx (9), Oğuzhan xx, Hakan xx (3), Barış xxx (9), Errıs xx (5), Oğulcan xxx (23), Cevahir xxx (8), Doğukan xx (2) Yunanistan: Kefalas xx (5), Vaggelis x (1), Pilitsis xxx (17), Kousiantzas x, Athiniotis xx (7), Michalopoulos xxx (16), Kozyelogloy xx (7), Fotopoulos xx (7), Mantzios xx, Fakopoulidis xx (2) 1. Periyot: 18-13 Devre: 39-28 3. Periyot: 47-42

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