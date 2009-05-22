Türkiye-Brezilya ortak açıklaması

Türkiye ile Brezilya, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula Da Silva'nın ziyaretinin, iki ülke arasındaki tarihi işbirliği bağları ve dostluğun derinleştirilerek yoğunlaştırılması konusunda liderlerin kararlılığını yansıttığını bildirdi.



Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula Da Silva'nın ziyareti dolayısıyla iki ülke tarafından ortak açıklama yapılarak, ilişkilerin seyri ve işbirliği alanları saptandı.



Açıklamada, Da Silva'nın ziyaretinin "Türkiye ile Brezilya arasındaki tarihi işbirliği bağları ve dostluğun derinleştirilerek yoğunlaştırılması konusunda iki ülke liderlerinin kararlılığını yansıttığı" belirtildi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Da Silva'nın Türkiye ile Brezilya'nın paylaştığı uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı ve demokratik ilkeler gibi değerleri teyit ettikleri kaydedilen açıklamada, iki liderin, ilişkileri geliştirmek için özel bazı alanları gözden geçirdiği bildirildi.



Açıklamaya göre, iki ülke liderleri de 2006 yılında dışişleri bakanları başkanlığında kurulan ortak üst düzey komisyonun çalışmalarına verdikleri önemi vurgulayarak, ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yollarına özel önem verdiler. İki ülke, özellikle otomotiv, enerji ve savunma endüstrisi alanlarında ticaret ve yatırımları artırmaya önem vermeyi kararlaştırarak, iki ülke iş adamlarının bu alanlardaki çalışmalarının artması gerektiğine dikkat çekti.



İki ülke liderleri, enerji alanındaki işbirliğinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Brezilya petrol şirketi Petrobras arasındaki ortaklıktan dolayı memnun olduklarını ifade ettiler.



Açıklamada, iki ülke arasında doğrudan uçuşların başlamasından duyulan memnuniyet de dile getirilerek, Da Silva'nın Türkiye'nin Sao Paulo'da konsolosluk açma kararından memnun olduğu ve buna karşılık İstanbul'da da Brezilya konsolosluğu açılabileceğini kaydettiği belirtildi. İki ülkenin bilim ve kültür alanlarında da ilişkileri geliştirme temennilerinin yer aldığı açıklamada, 2010 yılında Türkiye'de Brezilya, Brezilya'da da Türkiye haftası düzenlenmesi için çalışılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.



Türkiye'nin Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosul) ile yaptığı serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin başarıyla sonuçlanmasından duyulan memnuniyet de ifade edilerek, Cumhurbaşkanı Gül'ün Brezilya'dan Türkiye ile Mercosul arasında siyasi diyalog mekanizması kurulması konusunda destek istediği kaydedildi.



Medeniyetler İttifakının 2010 yılında Brezilya'da yapılacak toplantısına da değinilen ortak açıklamada, iki ülke liderlerinin küresel ekonomik kriz gibi bazı uluslararası sorunları da ele aldıkları ve bu krizin çözümü için G-20'nin çalışmalarının önemine işaret ettikleri belirtildi.



Açıklamayla iki ülke, çok taraflılığa verdikleri öneme de atıfta bulunarak, bu çerçevede BM Güvenlik Konseyinin daha etkin çalışması için yapılması gereken reformlara işaret etti. Açıklamada, konseyin bugünün uluslararası gerçeklerine daha doğru yaklaşması ve gelişmekte olan ülkelerin konseyde daha çok temsil edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.



Görüşmelerde Orta Doğu ve iklim değişikliği gibi konuların da gündeme geldiği belirtilen açıklamada, iki tarafın da görüşmelerden ve ziyaretten tatmin olduğu kaydedildi.

